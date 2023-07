JESI - Nuovo socio di maggioranza dalla Corea per Coltorti, storica realtà della moda e del lusso jesina di nascita e nel centro Italia presente con le boutique di Ancona, Macerata, San Benedetto del Tronto e Pescara: sottoscrivendo un aumento di 10milioni di euro del capitale sociale di Ikonic S.r.l, retailer multimarca che di Coltorti è ragione sociale, fa il suo ingresso NHN Commerce, distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty nel paese asiatico.

Maurizio Coltorti resta amministratore e socio con una rilevante quota di minoranza mentre il già Managing Director della società, Riccardo Bilancioni, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato.

Il piano strategico

È la stessa azienda – fino a pochi anni fa un simbolo di Piazza della Repubblica con lo storico negozio – a renderlo noto e assicurare: «L’ingresso del nuovo Socio è in continuità con piano strategico, visione e governance di Coltorti». NHN Commerce fa parte del gruppo tecnologico coreano NHN quotato alla borsa di Seoul, con un giro d’affari di 1.6 miliardi di dollari: videogiochi, cloud IT, fintech, pagamenti digitali e contenuti d’intrattenimento. «E’ con grande emozione e gratitudine – commenta Coltorti - che diamo il benvenuto a NHN Commerce in questa straordinaria avventura. Quando la mia famiglia decise di aprire il primo negozio quasi 90 anni fa, non potevamo neanche immaginare dove saremmo arrivati. Il nostro futuro con NHN si prospetta ricco di opportunità straordinarie. Insieme, raggiungeremo nuovi traguardi e affronteremo nuove sfide. Continueremo a coltivare l’eccellenza e a spingere i confini dell’innovazione». Coltorti, 70milioni di euro di fatturato nel 2022, nel 2024 celebrerà i 90 anni col rebranding del retailer, da annunciare a febbraio con un esclusivo evento alla fashion week donna di Parigi, e l’apertura, nel quarto trimestre, di un nuovo store di 600mq ad Andermatt in Svizzera. La società distribuisce in oltre 102 paesi abbigliamento e accessori di lusso, libri, prodotti beauty e lifestyle di oltre 200 brand, attraverso il sito e-commerce coltortiboutique.com.

Yoon-sik Lee, ceo NHN Commerce: «Entrare a far parte di una realtà come Coltorti è per noi un’occasione unica. Siamo stati attratti dalla reputazione nel settore del lusso e dalla capacità di avere una visione innovativa. Vogliamo garantire continuità e sviluppo, verso una crescita ancora più significativa nel mercato globale». Bilancioni: «Fieri di accogliere il nuovo socio, come un vero e proprio partner altamente affidabile e con una grande visione».