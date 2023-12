JESI - Jesi dà l’addio a don Attilio Pastori, per decenni punto di riferimento della chiesa e della cultura della città, da parroco e educatore nella centralissima San Giovanni Battista su Corso Matteotti (San Filippo per gli jesini) e da insegnante nei Licei e al Cuppari.

Nato nel 1932, ordinato sacerdote il 29 giugno 1955, Don Attilio aveva raggiunto i 91 anni il 15 settembre. Si è spento alle 11 di ieri nella sua casa per oltre 60 anni, proprio sopra la chiesa di cui era stato parroco dal novembre 1959 per 59 anni. Aveva ricevuto il sacramento dell’unzione dal vescovo Rocconi la sera prima. Ieri mattina, nel corso del Consiglio, comunicazione della scomparsa l’ha data il vice sindaco Samuele Animali: immediato il minuto di raccoglimento dell’aula, seguito dal cordoglio di tutte le forze. Laureato in lettere, filosofia e teologia, Don Attilio Pastori era cittadino benemerito dal settembre 2013, riconoscimento votato all’unanimità.

«Sacerdote – si legge nella motivazione - insegnante, studioso di filosofia e di arte a tutto tondo, senza che vi siano ambiti del sapere umanistico o letterario che non abbia esplorato e non sia stato capace di comunicare agli altri, avvicinando anche persone non credenti a temi e contenuti di elevato significato morale, associandoli a una lunga e fervente attività educativa verso le più giovani generazioni». Allora Presidente della Camera, la concittadina Laura Boldrini aveva voluto salutare il riconoscimento ricordando in un messaggio «l’esempio di Don Attilio mi ha accompagnato in tutto il percorso di vita, da quando coccinella ho cominciato il mio impegno nel gruppo scout di San Filippo».

Oggi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo parla di «grave lutto per tutta la Città, voglio ricordarlo per quel che ha dato a generazioni di uomini e donne che hanno avuto la fortuna di incontrarlo». La salma sarà esposta a San Giovanni Battista dalle 11 di oggi, i funerali presieduti dal vescovo Rocconi sabato alle 9 nella stessa chiesa.