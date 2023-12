Madre e figlio litigano per le faccende di casa, animi più sereni dopo l'intervento dei poliziotti

ANCONA - Nella serata di ieri, intorno alle 22.00, gli operatori della Questura intervenivano a seguito di una segnalazione che riferiva di un litigio tra due persone.



Nello specifico il litigio era avvenuto tra due conviventi all'interno di un'abitazione nei pressi di via Flaminia. Giunti sul posto i poliziotti raggiungevano l'appartamento in questione e qui identificavano i due, mamma e figlio, di origini moldave e di circa 30 e 50 anni.

Dopo averli identificati chiedevano spiegazioni in merito al litigio esclusivamente verbale e mai passato alle via di fatto. Entrambe le parti raccontavano di aver discusso per futili motivi, in particolare per la poca collaborazione del trentenne nelle faccende di casa e, pertanto la donna, adirata, iniziava una discussione con il figlio. Gli operatori si accertavano delle buone condizioni di entrambi, riportavano la situazione alla tranquillità e parlandogli calmando i due, placando gli animi.