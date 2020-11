In lacrime per Alessandro Maria Bigi, il decano dei professori

JESI - Lutto nel mondo scolastico jesino per la scomparsa all’età di 75 anni del professore Alessandro Maria Bigi, decano dei docenti, in pensione da dieci anni. Bigi, conosciuto come “Il Bello”, per oltre trenta anni è stato docente di Laboratorio di Meccanica presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Jesi, attualmente Istituto Pieralisi. Era molto ben voluto dalle molte generazioni di allievi ai quali ha trasmesso le sue ampie conoscenze in materia di meccanica. È stato il simbolo della lungimiranza educativa dell’istituto jesino portandolo a raggiungere notorietà a livello regionale. Sempre disponibile, se gli chiedevi un favore dopo due secondi era già fatto e se osavi dire quanto ti devo, lui replicava «Bada a gì», modo di dire generoso tutto jesino. I funerali oggi alle 15,30 alla chiesa Regina della Pace

