Raccolta alimentare per famiglie in stato di bisogno Covid19: un'iniziativa speciale

ANCONA - Una iniziativa speciale: con grande soddisfazione e piena gratitudine nei confronti di tutti i cittadini che hanno partecipato in maniera accorata alla ns iniziativa, segnaliamo che nella giornata di ieri, 31 ottobre 2020, il Lions Club Ancona Host ha effettuato il Service di Raccolta alimentare per le famiglie del Comune di Ancona provate dagli effetti economici della pandemia.

Molte persone hanno perso il lavoro, altre attendono ancora l’arrivo della cassa integrazione. In questa situazione di enorme difficoltà e di paura per il futuro, il nostro Club ha pensato di organizzare questo evento che, grazie all’appoggio e al supporto del Sì, con te di Collemarino, ha prodotto risultati notevoli.

Provvederemo ad allocare i generi alimentari raccolti (olio, pasta, passata di pomodoro, omogeneizzati, scatolame, prodotti per la prima infanzia e tanti altri prodotti non deperibili) alle parrocchie della ns città che ci hanno segnalato molti casi di famiglie anconetane che si trovano in situazione di bisogno.

“Sicuramente organizzeremo altri eventi di questo genere, coinvolgendo ancora gli anconetani che si sono dimostrati molto sensibili ai bisogni del prossimo, nonostante il periodo di enorme difficoltà” ha dichiarato Stefano Gregori, Presidente del Lions Club Ancona Host.

© RIPRODUZIONE RISERVATA