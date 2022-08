Spaventoso schianto nella notte, finisce con l'auto contro le querce: un 45enne è grave

JESI – Spaventoso incidente nella notte in via Ancona, a poca distanza dalla fabbrica di materassi Novaflex. Un 45enne ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi contro le querce a margine della carreggiata. L'allarme è stato lanciato poco prima dell'una dagli automobilisti di passaggio. Sul posto è prontamente intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Verde di Jesi. Il 45enne, rimasto sempre cosciente, avrebbe sbandato e sarebbe finito fuori strada per un improvviso malore alla guida: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Jesi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.