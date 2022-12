​Jesi, inaugurata la mostra Habitat: 40 capolavori sulla natura a Palazzo Bisaccioni

JESI- Inaugurata a Palazzo Bisaccioni di Jesi la mostra «Habitat Le forme e i modi della Natura», con opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo. In esposizione, fino all'11 aprile, 40 capolavori in cui la natura è protagonista indiscussa: una natura indagata nei suoi aspetti estetici e sociali da grandi maestri del Novecento e dell'inizio del nuovo secolo, che ne hanno ritratto la forza e la bellezza e sono stati testimoni dell'evolversi della percezione che la società ha e ha avuto di essa.

Gli autori

Da Giacomo Balla e Piero Marussig, passando per Pablo Picasso, Lucio Fontana, Giorgio De Chirico, Enrico Baj e Mario Schifano, per arrivare a Jan Fabre, Olef Eliasson e Darren Almond, nello spazio espositivo si snoda un viaggio attraverso i decenni che interroga i legami tra la natura e l'uomo. La mostra è a cura di Stefano Verri, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi con il coordinamento di Mauro Tarantino, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche.