JESI - Fuori da Europa Verde l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei e il consigliere comunale Luciano Montesi. A darne notizia sono i Commissari straordinari della sede locale di Jesi, Caterina Di Bitonto, consigliera federale nazionale, e Pierfrancesco Corvino, co-portavoce provinciale. Nella coalizione di centrosinistra vincente alle amministrative del 2022, Tesei e Montesi erano stati eletti nelle file della lista Jesi Respira, che univa le forze di Europa Verde e Movimento Cinque Stelle. Ora si consuma la frattura, che chiama in causa due politici in primo piano in città, ed entrambi con un ruolo attivo, in giunta e in consiglio.

Lo strappo

Di Bitonto è tranciante, parla di «commissariamento della sede di Jesi dovuto alla mancanza di rapporti tra eletti e base» e annuncia la richiesta di un incontro al sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Di Bitonto e Corvino affermano: «Il partito contesta all’assessore Tesei e al consigliere di maggioranza Montesi il non essersi impegnati in oltre due anni dalle elezioni a favore del programma e delle proposte ecologiste, alla totale assenza di dialogo, all'azione politica personalistica e il mancato adempimento delle norme statutarie, e venendo meno agli impegni siglati con gli elettori della lista Jesi Respira». I due inoltre evidenziano: «Politicamente l'atto è dovuto e necessario. Tesei e Montesi per loro scelta non hanno rinnovato la propria adesione ad Europa Verde per il 2024, non sono più appartenenti ad Europa Verde e non ci rappresentano in alcun modo».