SENIGALLIA Ridotto il parcheggio dell’ex Sacelit Italcementi, delimitato in parte per il cantiere del nuovo fronte del porto. La più ampia area di sosta al servizio della rivera nord, in prestito al Comune finchè non verrà riqualificata, perderà quest’anno diversi posteggi. E’ stata infatti recintata la zona interessata dai lavori imminenti, che riguarderanno il restyling degli edifici affacciati sulla darsena Bixio. Sul resto, che confina con il grande parcheggio noto come ex Sacelit ma di fatto ex Italcementi, dovrà passare la strada prevista nel progetto.

Il progetto

Una volta terminato il restyling delle vecchie casette, che andrà a riconfigurare il fronte del porto, via Bixio sarà pedonale e arrivando dal sottopasso di via Dogana Vecchia i veicoli passeranno dietro le nuove abitazioni, costeggiando il parcheggio, per poi uscire in via della Darsena. La porzione dell’area dell’ex Italcementi, delimitata dal cantiere, servirà come area di cantiere per la nuova strada. Seppure in formato ridotto, l’area è stata nuovamente concessa dai privati al Comune affinché possa metterla a disposizione dei turisti. «Il parcheggio dell’ex Sacelit Italcementi avrà una dimensione ridotta rispetto allo scorso anno per via del cantiere – conferma Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici – ma resterà comunque a disposizione degli automobilisti». Molti hanno temuto che sarebbe stato chiuso vedendo il cantiere che, però, non intessa ancora l’area ex Italcementi vera e propria, venduta da alcuni anni, ma solo la riqualificazione del confinante complesso edilizio. Il parcheggio è aperto e fruibile gratuitamente in questo periodo ma dal 15 giugno al 30 settembre si dovrà pagare. Da quest’anno non più 3 euro al giorno per chi parcheggia l’automobile e 6 per chi lascia in sosta il camper ma le nuove tariffe, approvate con l’ultimo bilancio, sono di 4 euro per le macchine e 7 per i camper. Dalla parte opposta del porto parcheggi ridotti invece fino al 31 maggio. Un’ampia porzione del piazzale Morandi è stata delimitata perché riservata ai mezzi e materiali della fiction “Alex Zeno, un poliziotto a modo suo”. Le riprese inizieranno il 5 febbraio e già da alcuni giorni la zona è stata delimitata. Disagi per la sosta potrebbero esserci anche con il cantiere che dovrebbe partire prima dell’estate sul lungomare Marconi.

Al termine del restyling il tratto di lungomare, tra il porto e la Rotonda, diventerà pedonale, nel frattempo però sarà tornato a pieno regime il parcheggio retrostante di piazzale Morandi. I senigalliesi sperano che prima dell’estate possa essere abbattuto l’ex Palazzetto del turismo che il Comune sta acquisendo dalla Regione. Il progetto prevede la realizzazione di un grande parcheggio in struttura al suo posto e sul piazzale ma, nel frattempo, la sua demolizione permetterebbe di recuperare spazio per predisporre parcheggi a raso in attesa dell’intervento. Su questo però il Comune non si sbilancia per non creare false aspettative ma sta cercando di accelerare per ridurre al minimo disagi per i turisti che raggiungono la città in macchina e hanno, quindi, bisogno di parcheggiare.