Piazza d’Armi è assediata dagli abusivi: maxi multa al parcheggiatore fantasma

ANCONA - Settecento euro di multa perché con gesti suggeriva agli automobilisti dove posteggiare. Ovviamente in cambio di un’offerta. Stangata su un parcheggiatore abusivo, uno dei tanti che assediano piazza d’Armi nei giorni di mercato. La domanda sorge spontanea: pagherà mai la maxi contravvenzione il nigeriano di 28 anni, pizzicato ieri mattina dalla polizia?E' un problema del legislatore, non certo delle nostre forze dell’ordine che più di così non possono fare: sono quotidianamente impegnate nel monitoraggio capillare del territorio, anche per contrastare qualunque forma di abusivismo. Quello dei furbetti del parcheggio è ormai un mestiere redditizio. Decine di ragazzi di colore ogni giorno affollano piazza d’Armi e spesso riescono a tirar su discrete somme, per la generosità dei clienti del mercato, e perché molti si sentono insicuri, soprattutto gli anziani, e preferiscono fare l’elemosina anziché rischiare di ritrovarsi l’auto rigata. In passato non sono mancati danneggiamenti, aggressioni verbali, richieste insistenti e vere e proprie minacce.La maxi multa di 700 euro è stata elevata al 28enne nigeriano, in regola con il permesso di soggiorno, attorno alle 8,30 dagli agenti delle Volanti, diretti dal vicequestore Cinzia Nicolini, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e dei Cinofili, che hanno eseguito numerosi controlli (266 persone, di cui 115 extracomunitari identificati e 358 veicoli ispezionati) per contrastare reati predatori, spaccio, immigrazione clandestina e violazioni di norme di viabilità e decoro urbano, con 7 posti di controllo organizzati e 8 sopralluoghi in locali pubblici. Piazza d’Armi senza pace. Non solo parcheggiatori abusivi, ma anche una zuffa tra le bancarelle. Ieri mattina a venire alle mani sono stati due ragazzi di colore. I poliziotti si sono accorti della lite e l’hanno interrotta prima che degenerasse: un 26enne del Camerun, ubriaco già alle 10,30, è stato fermato mentre stava per colpire con un pugno il rivale, per futili motivi. Non contento, ha cercato di spintonare gli agenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta. Nel mirino anche automobilisti “loquaci”: le Volanti ne hanno multati 13.