Multa da 102 euro per tre ubriachi: una “predica” ai compagni più sobri

ANCONA - Non solo una multa da 102 euro ai tre ragazzi trovati in giro così sbronzi da non reggersi in piedi, non solo una segnalazione al prefetto come assuntore di droghe per il giovane che in tasca aveva mezzo grammo di hashish. Ma anche un bel sermone ai compagni più sobri, per far capire loro la pericolosità di certi comportamenti, gli effetti deleteri che l’abuso di alcol e droghe provoca nell’organismo.

Protagonisti di questo comportamento dai due volti - doverosamente sanzionatorio, ma anche educativo - gli agenti delle Volanti che l’altra notte hanno intercettato e identificato alcuni gruppetti di giovani, 34 ragazzi in tutto, tra i 18 e i 22 anni, che gravitavano tra piazza del Papa e piazza Cavour e piazza del Plebiscito, l’epicentro della movida anconetana.

Per tre di loro, trovati in evidente stato di ubriachezza evidenziato dall’equilibrio precario, alito vinoso e difficoltà nel parlare, sono scattate le sanzioni dell’articolo 688 del codice penale (manifesta ubriachezza in luogo pubblico), che prevede in casi del genere una multa da 102 euro. Un quarto ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti: i poliziotti gli hanno trovato mezzo grammo di hashish nascosti nelle tasche dei pantaloni.

