Non esibisce il Green pass: alta tensione in biblioteca. Anche urla contro la dipendente

JESI - Attimi di tensione lunedì pomeriggio alla Biblioteca dei ragazzi La Girandola di via San Giuseppe. Motivo delle scintille tra un uomo e la bibliotecaria, sarebbe stata banalmente la richiesta della dipendente di vedere il Green pass dell’utente, requisito necessario per accedere ai locali della biblioteca.

Ma alla richiesta, l’uomo - che ne era sprovvisto - l’avrebbe aggredita a male parole in un crescendo di tensione e di agitazione. Una reazione scomposta che per fortuna si è limitata solo a un eccesso verbale, tanto che non è stato necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ma ha lasciato l’amaro in bocca alle dipendenti che hanno anche constatato come quello non sia stato l’unico caso: sette persone sulle dieci che nella sola giornata di lunedì volevano accedere alla Biblioteca per il prestito dei libri erano sprovviste della carta verde.



Fortunatamente solo uno ha creato problemi. Le responsabili della Biblioteca tengono a sottolineare che il Green pass è obbligatorio per l’ingresso nella biblioteca, considerato che i bambini di età inferiore ai 12 anni (per i quali non è richiesto il certificato verde) non possono entrare da soli e chi li accompagna, deve essere munito di pass.

