Cade in casa, nonnina soccorsa: aspettava un conoscente per fare un’iniezione

JESI - Va ad aprire la porta a un conoscente, che doveva farle un’iniezione, ma scivola e cade sul pavimento, senza riuscire a rialzarsi. Il conoscente ha sentito le urla e le chiamate disperate di aiuto della nonnina, e ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

L’allarme è scattato ieri poco prima delle 10 in corso Matteotti, vicino all’Arco Clementino, per una 96enne caduta in casa, nell’appartamento al primo piano al civico 88. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri e Croce rossa, che hanno soccorso la nonnina – sempre cosciente – e l’hanno trasportata al Carlo Urbani. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. I carabinieri nel frattempo sono riusciti a rintracciare la figlia, che è subito arrivata al capezzale della mamma.

