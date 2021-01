ANCONA - Malessere, rabbia, paura: la nottata di San Silvestro è stata un incubo per un trentenne italiano che ha minacciato di lanciarsi dalle finestra dalla sua abitazione in zona via Marconi. Mobilitazione con l'intervento dell'automedica, della Croce Gialla e i vigili del fuoco con il giovane che poi si è rasserenato riportando calma tra le tante persone che hanno assistito alla drammatica scena.

