JESI - Festa ad alta gradazione alcolica quella di mercoledì sera per un ragazzo di 30 anni che, dopo aver esagerato con i brindisi, si è sentito male per due volte a distanza di qualche ora tra la sera stessa della festa e il mattino seguente.

Il primo allarme è scattato mercoledì sera lungo corso Matteotti, quando il 30enne è stato notato da alcuni passanti disteso a terra. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nulla di serio per fortuna, solo i postumi di una serata troppo “carica”. Ma ieri mattina verso le 7,30 il giovane – dimesso in nottata dopo essere stato trattato – era di nuovo in giro per la città e, complice pure il gran caldo, ha avuto un altro malore. Si è disteso sull’asfalto, sulle strisce pedonali di viale Verdi, rischiando pure di essere investito da qualche auto in transito. Per fortuna non è successo, qualcuno lo ha notato prima e ha dato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti oltre all’automedica del 118 di Jesi e la Croce Rossa, anche i Carabinieri.

E’ stato di nuovo portato in ospedale per le cure del caso. Era cosciente e lamentava di stare male in seguito a una festa cui aveva partecipato la sera prima. Come nel primo episodio, per fortuna si tratta di un malore lieve: il soccorso ha destato preoccupazione solo in quanto il ragazzo si era disteso in mezzo alla strada.