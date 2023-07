FILOTTRANO Grave incidente ieri mattina verso le 9 in contrada San Lorenzo, all’incrocio già teatro di altri scontri. Una Fiat Panda condotta da una donna di 64 anni di Filottrano che viaggiava da Contrada San Lorenzo in direzione Macerata si è scontrata con una Fiat 500, che procedeva da Macerata per Filottrano. La dinamica è al vaglio della Polizia locale. In seguito al violento impatto la 500 ha capottato più volte, restando con le ruote all’aria e il tettuccio munito di capote rivolto verso l’asfalto. Gravi le condizioni dell’uomo al volante, un 58enne di San Severino che stava andando a Filottrano per controllare il suo podere agricolo.

Sebbene sempre cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Osimo, che hanno lavorato con perizia e grande cautela proprio per la posizione difficile dell’automobilista tra le lamiere. L’uomo ha riportato un grave trauma a un braccio e ha perso molto sangue, tanto che oltre all’automedica del 118 di Jesi e la Potes di Filottrano, è stato necessario far intervenire l’eliambulanza Icaro01 con l’équipe di medici rianimatori a bordo.

Stabilizzato il ferito sul posto

I sanitari hanno stabilizzato il ferito sul posto, poi lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove è stato subito inviato in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento al braccio. Le sue condizioni sono molto serie. Solo contusioni e un forte choc per la donna, che è stata accompagnata in ambulanza con un codice rosso precauzionale sempre a Torrette. In un primo momento, si è temuto poiché l’urto con la 500 è avvenuto lateralmente proprio in corrispondenza del lato su cui era fissato un seggiolino, ma per fortuna non c’erano bimbi a bordo della Panda. In contrada San Lorenzo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità. Numerosi i disagi alla viabilità.