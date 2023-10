Incendio doloso all'ospedale regionale di Torrette: panico al Pronto Soccorso. Pazienti evacuati

ANCONA Minuti di grande paura quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi (3 ottobre) all'ospedale regionale di Torrette dove si è verificato un incendio nelle sale del Pronto Soccorso. Secondo una prima ricostruzione, con la dinamica ancora da chiarire, le fiamme sarebbero state appiccate in modo doloso a una barella (probabilmente con un accendino da una paziente in stato di ebbrezza poi accompagnata dalle forze dell'ordine).

L'evacuazione

Le operazioni di evacuazione, guidate dal personale sanitario e dagli addetti arrivati in soccorso, si sono sviluppate correttamente con i pazienti che sono stati trasferiti in altra struttura. Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo utilizzo degli estintori. Non risultano esserci feriti.