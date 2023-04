Incendio in cucina, palazzo evacuato al Pinocchio. Anziana portata in ospedale

ANCONA - Allarme poco fa in un'abitazione del Pinocchio per un incendio divampato in cucina. A chiamare i vigili del fuoco è stata l'anziana proprietaria dopo aver visto il fumo e le fiamme propagarsi a causa di un pentolino lasciato sul fuoco.

Evacuati tutti gli altri condomini

Oltre a lei, hanno evacuato il palazzo tutti gli altri condomini. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza la cucina, non sarebbero state coinvolte altre stanze. Per precauzione l'anziana, di 84 anni, è stata portata all'ospedale per tutti i controlli del caso. Sul posto anche la polizia locale.