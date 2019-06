Il cane ringhia e costringe i ladri alla fuga: «Erano già dentro il giardino»â€‹

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TRECASTELLI - Ladri messi in fuga dal cane che, nel cuore della notte, ha svegliato la famiglia e ringhiato ai malviventi facendoli scappare. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì in un’abitazione di Passo Ripe. I genitori con i tre figli stavano dormendo quando all’improvviso hanno sentito il cane abbaiare e poi ringhiare. Degli estranei erano entrati in giardino e avevano già provato a forzare la porta del garage. Se l’amico a quattro zampe non li avesse difesi, probabilmente i malviventi avrebbero tentato di introdursi dentro casa.