Giro d'Italia, il via dalle Grotte di Frasassi: un giorno speciale per Genga e Fabriano. Strade chiuse e viabilità, ecco cosa succede

GENGA - Giro d’Italia: oggi il via della sesta tappa, alle 12.45, da Genga. Poi Fabriano, Cerreto d’Esi per finire ad Ascoli. «La tappa - dice il sindaco di Genga. Marco Filipponi - può essere seguita lungo il percorso oppure è possibile assistere allo start al Villaggio di partenza, alla Cuna, presso il parcheggio-biglietteria Grotte di Frasassi. L’ingresso a Fabriano da Collegiglioni, intorno alle 13.

In città il percorso della carovana rosa seguirà via Merloni (contromano tratto davanti Foro Boario), piazzale 20 settembre, via Stelluti Scala, via Dante, via Casoli, rotatoria innesto SS 76, via Ceresani per poi proseguire verso Cerreto D’Esi. «Le strade interessate saranno chiuse per ragioni tecniche e di sicurezza alle 10.40, la riapertura avverrà subito dopo il passaggio dell’auto di fine corsa, per le 13.20/13.30» dice il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.

Nelle traverse che da Collegiglioni, Nebbiano e Argignano confluiscono sulle Provinciali 15 e 46 e nelle vie cittadine interessate dal Giro il traffico sarà oggi temporaneamente interdetto. Tutto pronto anche a Cerreto d’Esi. Spiega il sindaco, David Grillini: «A seguito dell’ordinanza del prefetto che disponeva la modifica dell’orario di chiusura delle strade interessate dal passaggio del Giro, ieri il preside dell’istituto comprensivo ha comunicato che le lezioni oggi si svolgeranno normalmente».

A Genga, dove ieri, per tutto il giorno sono andati avanti gli ultimi preparativi, l’Amministrazione ricorda che «per evitare il congestionamento delle strade, l’orario di partenza ed arrivo di alcuni treni dalla stazione di Genga-San Vittore Terme subiranno lievi variazioni». Interessati i treni regionali tratta Ancona-Fabriano-Roma, andata e ritorno. Prima di mettersi in viaggio consultare il sito Trenitalia.

A Fabriano sarà permesso, con le dovute cautele, il rapido attraversamento di strade interdette ai soggetti prenotati per la vaccinazione anti-Covid al PalaFermi. Ricordiamo che è possibile raggiungere Genga (con anticipo) per assistere alla partenza presso la Biglietteria delle Grotte. Lungo il tragitto si può assistere al passaggio della carovana restando a bordo strada, rispettando il distanziamento, senza creare assembramenti e indossando la mascherina. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine.

