Fa razzia di prodotti all’edicola bar, denunciato. Cartellino rosso della polfer anche al 40enne sorpreso ubriaco sulle panchine

ANCONA È stato denunciato e non potrà più mettere piede in città per due anni il rumeno considerato l’autore di una serie di furti all’edicola-bar della stazione ferroviaria in piazza Rosselli. Il 37enne, già noto alle forze di polizia e con numerosi precedenti, era solito arraffare tutto quello che poteva senza passare dalla cassa. Ma lui non è il solo ad essere finito nei guai.

Per un 40enne italiano, residente nel pesarese, è scattato infatti il Daspo urbano nella zona intorno alla stazione perché più volte è stato trovato sulle panchine completamente ubriaco e in preda ai fumi dell’alcol. In totale nel secondo trimestre dell’anno la polizia ferroviaria di Marche, Umbria e Abruzzo ha svolto oltre trecentomila controlli: sette gli arresti e 42 gli indagati. In totale sono state impegnate nelle operazioni presso le varie stazioni 2.273 pattuglie e oltre 433 a bordo treno, per un totale di 866 convogli ferroviari presenziati. Ben 130 i servizi antiborseggio e 307 i servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria. Oltre 30 le sanzioni elevate, 14 i minori non accompagnati rintracciati dal personale specializzato e ricongiunti con le famiglie o collocati in comunità. Sono stati richiesti oltre 30 provvedimenti di polizia, come “Daspo urbano” e l’Avviso orale. La Polfer ha organizzato inoltre nove giornate di controllo straordinario su tutto il territorio nazionale negli utili tre mesi: tre operazioni “Stazioni Sicure”, con un’intensificazione dei servizi negli scali ferroviari interessati, tre operazioni “Oro rosso” per il contrasto al fenomeno dei furti di rame e tre operazioni “Rail safe day” per la prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario come l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA