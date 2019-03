Fuga dal Salesi a 15 anni Salvato sulla Flaminia dal 118 e dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una fuga da brivido, lungo la Flaminia. Soccorritori del 118 e carabinieri, insieme, per salvare un quindicenne che per l’ennesima volta ha tentato di scappare da una struttura d’accoglienza per minori. Già la sera prima si era allontanato dal Salesi, con i medici che si erano visti costretti a rincorrerlo per il Viale. Venerdì è successo di nuovo. L’adolescente aveva finito da poco di cenare, ma invece di rientrare nella sua camera è fuggito dalla comunità che si occupa di assistere minorenni alle prese con disagi familiari e difficoltà comportamentali, assicurare loro un progetto educativo individualizzato e fornire un servizio di sostegno ai genitori. Si sarebbe calato da una finestra per darsi alla fuga. Sembra che volesse raggiungere la madre che vive nell’hinterland anconetano. Erano le 21,30 quando al 112 è arrivata la richiesta di soccorso del 118, il cui personale era già impegnato pe rintracciare il quindicenne che, in stato di agitazione, stava correndo pericolosamente lungo la Flaminia, nel buio, rischiando di essere investito dalle auto in corsa. Anche i carabinieri hanno contribuito a ritrovare il ragazzino che, alla fine, è stato fermato in zona stazione e poi accompagnato al Salesi in codice giallo. Non era ferito, ma è stato molto difficile riportarlo alla calma. Non è la sua prima fuga. Un episodio simile era accaduto alcuni giorni fa e anche giovedì sera aveva messo in allarme il Salesi perché, durante una visita, si era allontanato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.