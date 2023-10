Tumore al seno, Frecciarosa 2023 viaggia anche nelle Marche: arrivano 4 treni con medici e volontari per fornire consulenze gratuite. Ecco dove e quando

Quattro i treni nell’itinerario della campagna: mercoledì 11 ottobre due Regionali - il 4210 in partenza da Pescara alle 10.15 diretto ad Ancona (12.17) e il 4217 in partenza dalla città dorica alle 13.45 con arrivo a Pescara alle 15.40 – e venerdì 20 ottobre due Intercity, l’IC 605 in partenza da Rimini alle 11.15 con arrivo ad Ancona alle 12.23 e l’IC 610 in partenza da Ancona alle 14.38 con arrivo a Rimini alle 15.45 (in entrambi i convogli i consulti medici si svolgeranno nella carrozza 1).

Vademecum della Salute

A bordo dei treni, volontari e medici specialisti saranno a disposizione per fornire consulenze e distribuire materiale informativo, compreso il “Vademecum della Salute”, una brochure sui corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest’anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l’intero mese.

La prevenzione del tumore al seno

Frecciarosa 2023 è il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS Italiane e il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali.

Il Gruppo Fs Italiane, sensibile alle iniziative in ambito sanitario, ha voluto rinnovare il sostegno al progetto Frecciarosa offrendo a cittadini e viaggiatori un servizio a tutela della salute.

Treni e stazioni ferroviarie a disposizione della popolazione, in particolare quella femminile, per offrire un supporto medico specialistico in materia di prevenzione oncologica e di contrasto ai tumori al seno.