Fosforo, tre giorni di tutto esaurito alla festa della scienza

SENIGALLIA - Una festa, Una fiera, un incontro: sold out. Fosforo 2019 chiude con il tutto esaurito registrato nei laboratori e le attività. La pioggia battente didomenica non ha rallentato il flusso di famiglie che per tutta la mattinata hanno chiesto informazioni su come poter prenotare perché, per loro, era scontato che la festa della scienza andasse avanti. Fosforo è al suo nono anno e si conferma Festival Europeo della Scienza inserito nel programma di Eusea European Science Engagement Association. Lo scorso fine settimana piazza del Duca è stata teatro di decine di laboratori a cielo aperto ed esibizioni di animatori scientifici italiani, gran parte della penisola era rappresentata, ed internazionali. Sono entrati a far parte della già grande famiglia Fosforo Faber e Vivaservizi e la Clementoni che hanno portato attività gratuite destinate ai più piccoli. Fosforo, organizzato dall’Associazione Culturale Next, vanta la vicinanza e l’appoggio di Fondazione Città di Senigallia e altri storici sostenitori come il Comune di Senigallia e l’Assemblea Regionale delle Marche.Lunga la lista dei partner culturali: Fondazione Umberto Veronesi, INAF, CNR, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Università degli Studi di Genova, Polizia Scientifica, Ludoteca del Resgistro, Medici Senza Frontiere e Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO. Vivaci e interessanti le Fosforo Nights all’auditorium San Rocco con la prima assoluta di “Sei ricercatori in cerca di Autore” dove musica e scienza si sono ritrovati in un felice connubio. Grande attenzione sia a temi etici sia scientifici in compagnia di Marco Annoni, responsabile di supervisione etica della Fondazione Veronesi, e la professoressa dell’Università Politecnica delle Marche Rossana Berdardi direttrice della Clinica di Oncologia Medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, su “salute: informazioni al pubblico”. Il cammino di Fosforo e dell’Associazione Culturale Next prosegue con numerose attività in Italia e all’estero per arrivare all’edizione del decennio del 2020 che vedrà tornare tanti Amici di Fosforo che in questi 10 anni hanno creduto nel progetto. Appuntamento a Senigallia 8-9-10 maggio 2020.