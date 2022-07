Cinque persone ricoverate in ospedale dopo lo schianto nel tratto maledetto

FILOTTRANO - Schianto da brividi nel primo pomeriggio all'incrocio maledetto, quello tra via Imbrecciata e via Fiumicello, teatro in passato di altri incidenti spaventosi. Due auto si sono scontrate frontalmente: su una viaggiava una famiglia – padre, madre e due ragazzini -, sull'altra un ragazzo. Subito il 118 ha attivato l'eliambulanza, intervenuta sul posto con la Potes di Filottrano, i vigili del fuoco di Osimo e la Polizia locale. Le due auto, dopo l'impatto, sono finite fuori strada. Per fortuna le persone rimaste coinvolte nell'incidente non sono in gravi condizioni, ma i 5 feriti ora sono tutti ricoverati all'ospedale