Addio a Rita Roccetti Sconocchini, maestra amata e mamma del nostro collega Lorenzo

FILOTTRANO - Si è spenta all’età di 88 anni Rita Roccetti Sconocchini, molto conosciuta e amata in paese per aver cresciuto intere generazioni durante i 40 anni di insegnamento alla scuola elementare. Ha lasciato ricordi indelebili nei cuori di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

In tanti la ricordano come ottima maestra e donna generosa e affettuosa e dalle mani d’oro, capaci di realizzare mascherine di carnevale e ricamare vestiti per la prima comunione. Tanti gli aneddoti di ex allievi e colleghe, profondo il dolore e la riconoscenza per una donna dalle qualità poliedriche: è stata anche un’eccellente cuoca.

Il funerale si svolgerà martedì 21 novembre alle 10 nella chiesa di San Francesco di Filottrano, ma fin da domani mattina alle 8 si potrà darle l'ultimo saluto presso la casa funeraria Bottegoni, in via Barbera a Filottrano.

Rita Roccetti Sconocchini lascia i figli Olga, Caterina e Lorenzo, caporedattore del Corriere Adriatico, a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione e del direttore Giancarlo Laurenzi.