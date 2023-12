FILOTTRANO - Massimiliano Brunori, filottranese di 42 anni che viveva a Castelfidardo con la famiglia, giovedì sera alle 19 ha accusato un malore mentre era in casa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e gli operatori sanitari si sono prodigati per oltre un’ora per cercare di rianimarlo ma ogni sforzo è risultato inutile. Per il giovane papà di un bimbo di appena 2 anni, non c’è stato nulla da fare e i medici e gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

APPROFONDIMENTI

La morte di Massimiliano Brunori lascia nello sgomento sia la comunità di Filottrano dove era nato e conosciuto sia quella di Castelfidardo dove da tempo risiedeva con la moglie Emanuela, i figli e la famiglia. «Era un bravo ragazzo – dice Lauretta Giulioni, sindaca di Filottrano – un grande lavoratore e un buon padre. Era cresciuto a Filottrano e da tutti era ben voluto e stimato». Massimiliano Brunori lavorava come muratore e solo poche settimane fa, all’inizio di novembre, aveva perso il padre Sante, investito da un’automobile condotta da una donna mentre stava facendo rientro nella sua abitazione, dopo essersi recato a fare la spesa.

Sante Brunori viveva a Tornazzano, una frazione di Filottrano, dove è accaduto l’investimento mortale. Dopo l’incidente, l’uomo che aveva 72 anni, non ha più ripreso conoscenza: aveva riportato fratture in più punti del corpo, in particolare al costato e al bacino e diverse lesioni interne, era stato intubato e portato in volo a Torrette con l’eliambulanza in condizioni molto critiche ed il suo cuore dopo pochi giorni aveva cessato di battere. Il destino non è stato tenero con la famiglia Brunori che ora piange la scomparsa del giovane Massimiliano. Gli amici, i familiari e quanti lo conoscevano ricordano la sua bontà d’animo e la sua generosità, il suo impegno nel lavoro e la sua dedizione alla famiglia. La cerimonia funebre si svolge oggi alle ore 14 presso la chiesa di San Francesco a Filottrano.