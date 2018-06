Bomba d'acqua su Filottrano: alberi caduti e strade allagate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Bomba da'acqua, non solo pioggia ma anche grandine. Emergenza pochi minuti dopo le 15 a Filottrano con alcune strade allagate, alberi caduti e anche diversi rami pericolanti. Ed è arrivato subito anche il messaggio del sindaco Giulioni. "Carissimi concittadini, siamo già intervenuti e i nostri vigili urbani sono su strada per far fronte a questo nubifragio. Ho allertato i vigili del fuoco, vi comunico che la SP 8 in via Cerretino nei pressi del cimitero è stata chiusa a seguito della caduta di un albero. Vi prego di fare attenzione e di non percorrere via Marinuccia, via Troscione e via Fiumicello. Anche via Imbrecciata presenta criticità per fango su strada. Vi invito - conclude nella sua nota il primo cittadino - in ogni caso, ad usare la massima attenzione. Sarà mia cura tenervi informati sulla situazione".