La processione di barche dà il via alla Festa del Mare: centro e porto gremiti. Attesa per i fuochi d'artificio

ANCONA - Un centro così pieno non lo si vedeva da anni. Si è fatta attendere due anni, causa Covid, ma alla fine la Festa del Mare è tornata a riabbracciare la città. E gli anconetani non si sono fatti scappare l'occasione di invadere l'area portuale e il centro, caratterizzato da mercatini, artisti di strada e locali pieni fin da questa mattina (complice anche lo sbarco dei croceristi della Msc Fantasia).

Lo start

La Festa è iniziata attorno alle 18 con la processione in mare. Uno spettacolo per gli occhi, con il corteo di barche e il lancio della corona di alloro dedicata ai caduti a cui ha fatto seguito il suono delle imbarcazioni, all'unisono. Alle 19.30 è atteso il saluto del sindaco davanti al Teatro delle Muse. Poi, il concerto gratuito concerto gratuito della Fisorchestra Marchigiana. Sold out gli ingressi in pinacoteca per la mostra "Cose dall'altro mondo! Da Monet a Warhol". Passeggio vivacissimo lungo corso Garibaldi. L'attesa è tutta per le 23, quando tutti metteranno il naso all'insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico.