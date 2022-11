FALCONARA Un tunisino di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, dopo che nella serata di martedì, intorno alle ore 22, aveva stabilito un vero e proprio record di episodi di microcriminalità cercando di mettere a segno ben tre rapine per impossessarsi di bottiglie di birra nei locali gestiti da tre pakistani, nonostante fosse già ubriaco.



Il caos



Il giovane tunisino, che vive a Chiaravalle, disoccupato ma senza precedenti, intorno alle 21,30 è entrato in un kebab di via Flaminia. Aveva in mano una bottiglia di vetro con cui ha iniziato a minacciare il titolare, tentando di rubare delle birre. Il tunisino ha aggredito il 45enne e lo ha colpito con una bottiglia: il pakistano è rimasto ferito al braccio, per fortuna in modo non grave. Non pago del caos che aveva già creato nel locale, il giovane si è presentato in un negozio di alimentari, sempre sulla Flaminia e sempre con lo scopo di procurarsi bottiglie di birra e alcolici: qui ha colpito con un pugno al volto il titolare, anche lui pakistano, impossessandosi di una birra. Il commerciante è stato poi portato all’ospedale. Ma la serata di eccessi non era finita qua perché il 23enne tunisino si è poi spostato in un altro Kebab, in via Marsala, anche questo gestito da un pakistano: qui ha minacciato di incendiare il locale se non avesse ricevuto un’altra bottiglia di birra. Proprio durante il terzo episodio, a porre fine alla bagarre e al disordine creato da parte del malintenzionato sono stati i carabinieri della Tenenza di Falconara che sono giunti sul posto e hanno immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato il giovane nordafricano, che era a poca distanza dal locale, anche grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni dei vari episodi. Immediatamente fermato e arrestato, al termine degli accertamenti e d’intesa con la procura della Repubblica, il giovane residente a Chiaravalle è stato portato a Montacuto.



Il precedente



Recentemente era accaduto un altro episodio di violenza che ha avuto per protagonista un cittadino africano. Un cittadino 29enne della Guinea aveva aggredito e malmenato la moglie gambiana di 45 anni nella serata di lunedì. L’uomo aveva cominciato improvvisamente a dare in escandescenze e a malmenare la moglie, trovata in casa dai carabinieri, sotto choc e ferita: è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per le cure derivanti dalle lesioni subite. Presentava, oltre ai graffi, alcune ecchimosi e segni di violenze ed era particolarmente agitata e spaventata.