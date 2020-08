Sale sul terrazzo del condominio e vola di sotto: muore donna di 67 anni

FALCONARA - È stata trovata esanime, in una pozza di sangue, in una stradina sterrata limitrofa al condominio dove viveva con il marito. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in via Rosselli, non c’è stato nulla da fare: la donna, una 67enne falconarese, era già morta. Stando agli accertamenti compiuti dai carabinieri della Tenenza di Falconara e del Norm di Ancona, si tratta di un suicidio: è stato un volo dal terrazzo condominiale a stroncare la vita della donna. Nessun giallo, dunque. Dopo i primi approfondimenti investigativi, la salma è stata affidata ai familiari su disposizione del pm di turno.

Il sangue trovato attorno al corpo della 67enne è riferibile alle lesioni riportate dalla caduta dal terrazzo, collocato al sesto piano del palazzo in cui la vittima viveva. Da tempo, stando a quanto emerso, soffriva di crisi depressive. Ieri pomeriggio, i pensieri bui e la disperazione devono averla portata a compiere il gesto estremo. Secondo l’ipotesi investigativa, la donna è uscita dal suo appartamento attorno alle 16,30, lasciando da solo il marito e salendo poi fino al sesto piano del condominio. Dalla terrazza, il volo terminato in un vialetto poco lontano dalla strada principale. È stato un passante a lanciare l’allarme appena visto il corpo della 67enne. Era già senza vita. Vani i tentativi di soccorso della Croce Gialla di Ancona e dell’automedica.

