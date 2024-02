Pusher sorpreso a vendere sei dosi di hashish a Falconara: denunciato dai carabinieri

FALCONARA - Le dosi di hashish erano nascoste in un pacchetto di fazzolettini, ma i carabinieri di Falconara hanno colto in flagrante un pusher 40enne mentre cedeva sei dosi ad un 28enne: i controlli sono scattati a Castelferretti . La perquisizione in casa ha consentito in rinvenimento di altre due dosi e di un bilancino. La sostanza stupefacente, per un quantitativo di 7,5 grammi circa e la strumentazione per la pesatura delle dosi sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il pusher è stato denunciato e l’acquirente segnalato alla Prefettura.