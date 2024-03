FALCONARA Un matrimonio in tempi come questi, dove i single proliferano e le unioni sono in drastica diminuzione, fa notizia, specie se gli sposini hanno lui 88 anni e lei 75. Ben portati, certo, ma comunque anni pieni di esperienze, figli, nipoti e perfino pronipoti. Queste nozze resteranno nella storia perché il novello sposo è Galeano Marchesini, 88 anni, per venti assessore al Comune di Falconara con svariate deleghe, tra cui sport, assistenza sociale, case popolari, turismo, sotto le giunte guidate dai sindaci Strazzi e Guidobaldi.

La mise

Ieri Galeano e sua moglie Giuliana Baldini, originaria di Grancetta di Chiaravalle ma da tempo residente a Falconara, si sono uniti in matrimonio al Castello di Falconara Alta. Ad officiare l’unione civile c’era l’assessore Romolo Cipolletti. Elegantissimi e sobri gli sposi: Galeano in un classico completo grigio e Giuliana in un bel tailleur color panna. Come sobria e semplice ma piena di sorrisi e serenità è stata la cerimonia. La coppia non ha voluto farsi pubblicità ma era facile capire che il matrimonio avrebbe suscitato curiosità e simpatia. I testimoni erano Gigliola, una delle figlie di Marchesini, e Luca, il figlio della signora Giuliana. Poca gente nell’aula consiliare e tanta semplicità, come richiesto dalla coppia. Tra gli altri, c’era anche l’altra figlia di Marchesini, Lorena, e alcuni loro familiari.

Galeano Marchesini è stato un personaggio molto noto della politica e dell’amministrazione comunale falconarese. Aveva grande attenzione per lo sport, gli impianti e le strutture come il palazzetto dello sport e lo stadio Roccheggiani e poi ha riservato molto impegno per aiutare chi aveva bisogno di assistenza e di case popolari e per l’organizzazione di eventi per promuovere la città, come sfilate di moda e feste. «Il più bel complimento – dice la figlia Gigliola – è quando diverse persone mi fermano per strada per chiedermi come sta papà e mi dicono che grazie a lui hanno trovato lavoro o una casa dove abitare». Marchesini era un convinto socialista, politico equilibrato e non estremista, sempre premiato dagli elettori con tanti consensi. Lavorava come infermiere al reparto di Neuropsichiatria del Crass di Ancona.

Era un appassionato giocatore di briscola e tresette al circolo cittadino e assisteva volentieri alle partite della mitica squadra di pallavolo di Falconara. Cipolletti, l’assessore che ha officiato l’unione al Castello, ne esalta le virtù. «Lo conosco da 50 anni – dice – è un uomo pieno di idee, una persona brillante che ha dato tanto a Falconara. Ci scambiamo battute scherzose e aneddoti e mi ha fatto piacere vederlo sereno e felice nonostante gli anni che passano e lasciano segni». Gli sposi erano emozionati, soprattutto la signora Giuliana e all’uscita dell’aula consiliare qualche lacrimuccia è scesa sui volti, oltre a tanti applausi.