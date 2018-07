Nasce cucciolo di zebra al Parco Zoo: mezz'ora dopo il parto era già in piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - La cicogna torna a volare al Parco Zoo Falconara, dove nei giorni scorsi è venuto alla luce un cucciolo di zebra. E’ presto per dire se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, per questo il nuovo arrivato non ha ancora un nome, che verrà scelto una volta determinato il sesso.La baby zebra è venuta alla luce, di notte, al termine di 12 mesi di gestazione ed era già in piedi mezz’ora dopo il parto. In questi giorni è possibile vederla correre all’interno del suo reparto, dov’è costantemente accudita ed allattata dalla mamma a cui è particolarmente attaccata.Il cucciolo appartiene alle zebre di Pianura, come la mamma e tutti gli altri esemplari presenti al Parco Zoo Falconara. Questa particolare specie (Equus Burchielli) è caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere che si estendono anche sul ventre, con la presenza di zone d’ombra tendenti al marrone. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un’impronta digitale, caratteristica che consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo.La baby zebra è la seconda nata nel 2018 al Parco Zoo Falconara, che solo poche settimane fa aveva dato il benvenuto a tre pulcini di fenicottero rosa, riempiendo di orgoglio lo staff della struttura.