La mini Cooper dei sogni acquistata in Germania finisce sotto sequestro: i sigilli erano scattati a Falconara

ANCONA- La Mini Cooper dei sogni, comprata a rate in Germania, finisce sotto sequestro per modalità poco chiare d'acquisto. Era la stessa macchina per cui scattarono i sigilli il 10 febbraio scorso in seguito ai controlli della Polizia Locale di Falconara.

L'indagine

Il veicolo era stato notato da tempo in circolazione sul territorio comunale pur avendo una targa tedesca ed era condotto da un cittadino italiano. Per questo gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo del mezzo. Dopo vari accertamenti, anche sulle banche dati dei paesi dell’area Shengen, risultava che il mezzo fosse ricercato dalla Polizia tedesca per reati compiuti in Germania e pertanto immediatamente sequestrato e messo a disposizione delle autorità.