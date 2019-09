L'ex manager dell'aeroporto e le spese extralusso Condannato per peculato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Processo Morriale/Aerdorica, capitolo chiuso. Almeno per l’accusa di peculato. È terminato con l’ultimo grado di giudizio il procedimento penale che ha portato sul banco degli imputati l’ex direttore generale della società che gestisce l’aeroporto di Falconara. Nell’udienza che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, i giudici della Cassazione hanno in parte confermato la condanna a tre anni subita dal collegio penale e poi ribadita dalla Corte d’Appello. La pena è stata rideterminata in due anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione. In pratica, uno sconto di poco più di una settimana. Per quanto riguarda il peculato, l’ipotesi di fondo della procura era che l’ex manager del Sanzio avesse utilizzato i soldi destinati alla gestione dell’aeroporto per fini personali. Dagli investigatori era stato preso in esame un arco di tempo compreso tra il 2007 e il 2013. Tra le spese contestate dalla pubblica accusa c’erano i soldi spesi per pernottamenti in hotel extralusso, cene e pranzi in ristoranti in cui avrebbe fatto tappa anche nei giorni festivi.