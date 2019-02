Inaugurato il nuovo manto Al campo Amadio ora si gioca sul sintetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - È stata il sindaco Stefania Signorini a inaugurare questa mattina alle 11 il nuovo campo in erba sintetica dello stadio Amadio, tenuto a battesimo in occasione della prima partita di campionato della categoria esordienti nell'ambito dell'attività primaverile. Dopo il taglio del nastro il primo cittadino ha dato il calcio di inizio della partita tra Up Castelfrettese e Moie Vallesina.All’inaugurazione erano presenti la vicesindaco Yasmin Al Diry, gli assessori Valentina Barchiesi e Marco Giacanella che hanno seguito i lavori di ammodernamento, il presidente provinciale Lnd Figc Elvio Rocchi e Renzo Amagliani, presidente Up Castelfrettese, oltre a consiglieri comunali e cittadini, tra cui i genitori dei baby calciatori scesi in campo oggi.