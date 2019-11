I carabinieri hanno identificato il danneggiatore seriale di auto: è un nonnino di 74 anni

FALCONARA - Denunciato il danneggiatore seriale di automobili: è un nonnino di 74 anni. Ieri, sul tardo pomeriggio, un gruppo di amici di Castelferretti, insospettito da uno stridente rumore metallico, ha notato un insospettabile signore di terza età che, con fare sospetto, passava vicino alle auto in sosta nei pressi del Circolo Leopardi e nel contempo emetteva degli strani gemiti, nel verosimile intento di coprire quello stridore.

I ragazzi, sapendo che nell’ultima settimana erano state diverse le auto danneggiate in zona, si sono così immediatamente avvicinati, assistendo alla scena che mai si sarebbero aspettati di vedere: un distinto ed anziano signore che con un oggetto metallico appuntito graffiava, senza alcun motivo apparente, le auto parcheggiate sulla strada. I giovani hanno quindi provato a fermare l’anziano che non accennava ad arrestare il suo passo e rimbalzava ogni tipo di accusa reclamando la sua innocenza ed offendendo a più non posso. Allora é scattata subito la chiamata al 112 da parte di uno dei ragazzi che, manco a farlo apposta, giovedì scorso era stato a sua volta vittima del danneggiamento della propria autovettura proprio mentre si intratteneva all’interno del Circolo Leopardi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che hanno subito bloccato ed identificato l’anziano sospettato: un 74enne residente in zona, rintracciato nella vicina piazza 2 giugno e che, al momento del fermo, passeggiava indisturbato con il proprio cane al guinzaglio. L’arzillo vecchietto, anche davanti ai Carabinieri ha continuato ostinatamente a proclamare la sua innocenza fino a quando, imboscato tra la vegetazione lì vicina, veniva rinvenuto dai Carabinieri un coltello a serramanico.

L’anziano a questo punto, considera che il cerchio iniziava a stringersi intorno a lui, ammetteva finalmente di essere il proprietario del coltello: dovrà quindi rispondere di danneggiamento aggravato (le auto erano sulla pubblica via) e porto di oggetti atti ad offendere. Fino a questa mattina, presso gli uffici della locale Tenenza Carabinieri, sono arrivate ben 4 persone, e tutte hanno denunciato il danneggiamento della propria vettura nei pressi del circolo Leopardi, con modalità del tutto simili a quelle già accertate a carico del “danneggiatore seriale”.

