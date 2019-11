Fermo, il ladro entra e ripulisce la cassa del cinema mentre tutti stanno guardando il film

FERMO - Furto, ieri sera, alla Sala degli artisti. Il cinema nel centro storico di Fermo è stato visitato dai ladri (probabilmente uno) mentre era in corso la proiezione di un film. Erano circa le 20 quando il gestore, che era in sala con gli altri spettatori, ha sentito un rumore all'ingresso.

«Pensavo fosse qualcuno che aveva fatto tardi – racconta Andrea Cardarelli –, ma quando ho visto che non entrava nessuno sono uscito». Porta aperta e cassa vuota lo scenario che si è trovato davanti. Il ladro ha arraffato circa 150 euro, lasciando solo una carta da 50 e una da 5. Non ha toccato il computer né il portafogli di Cardarelli. Un blitz fulmineo, tanto che, quando il gestore si è catapultato fuori, del furfante non c'era più traccia. Per scovarlo saranno utili le registrazioni delle telecamere di sicurezza del cinema.

