Domenica torna la "Marcialonga d'autunno" intitolata a Sandro Barchiesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Torna il primo dicembre, per la 31esima edizione, la ‘ Marcialonga d’Autunno’, la tradizionale gara podistica valida come Gran Prix Marche Fidal organizzata dall’Atletica Falconara in collaborazione con il Comune. La gara, per il terzo anno consecutivo, è intitolata a Sandro Barchiesi, il compianto consigliere comunale scomparso nel 2013, che per oltre 20 anni ha militato proprio nell’Atletica Falconara. Dalle 8.30 alle 11.30 le strade interessate saranno chiuse al traffico. Il percorso competitivo di 12,240 chilometri partirà alle 9.30 dal Roccheggiani. Il secondo, non competitivo, è di cinque chilometri e la partenza è prevista poco dopo le 9.30, una volta partiti gli atleti del percorso di 12,240 chilometri. Le partenze saranno anticipate dall’inizio delle gare giovanili. Ci si potrà iscrivere all’indirizzo e-mail Sigma.strada@fidalmarche.com o tramite fax allo 071 2814451 e la quota si pagherà al ritiro dei pettorali, la mattina stessa della gara. Le tariffe sono di 8 euro per la gara competitiva e di 5 euro per il percorso non competitivo; a quest’ultimo sarà possibile iscriversi acquistando l’apposito tagliando fino al primo dicembre al Sì con Te Superstore di via Rosselli, nel negozio Elettricità di Aldesina Marzioni in piazza Albertelli nella sede dell’Atletica Falconara di via Stadio dalle 18 alle 20. Tra i partecipanti sono attesi anche il gruppo degli InSuperAbily (che accompagnano gli atleti in carrozzina) e gli atleti dell’Aniad (associazione nazionale atleti diabetici). Per la gara competitiva i premi per i primi due classificati fanno davvero gola: il primo uomo e la prima donna a tagliare il traguardo potranno guidare per un intero weekend la nuova Volkswagen T-Cross. Domenico Spadaro, responsabile dell’organizzazione e coordinatore della Atletica Falconara ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa.