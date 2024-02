Cerca casa a Bologna, trova due truffatori; i carabinieri di Falconara li stanano e li denunciano

I carabinieri di Falconara, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno denunciato un 37enne ed un 45enne, entrambi abitanti nella provincia di Taranto, per i reati di truffa e riciclaggio in concorso tra loro.

Un cittadino abitante in Falconara era alla ricerca di un immobile da affittare in Bologna; trovato un annuncio su internet, ha iniziato la contrattazione con un sedicente uomo che, con artifizi e raggiri, si è fatto versare sul proprio Iban la somma di euro 750 euro circa, con la promessa di affittare la casa, cosa questa mai avvenuta.

Cerca casa a Bologna, trova due truffatori: i carabinieri li stanano e li denunciano

L’uomo si è rivolto ai carabinieri di Falconara che hanno avviato le indagini, partendo dall’Iban sul quale era stato versato l’importo di denaro.

Le complesse indagini hanno permesso di giungere all’identificazione dell’uomo titolare dell'Iban che, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, ha trasferito il denaro su altra carta ricaricabile riconducibile al suo complice. Da qui il reato di riciclaggio.