FALCONARA Un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa. È il tenore del patteggiamento varato ieri dal giudice nei confronti della coppia di coniugi arrestata sabato pomeriggio dai carabinieri della Tenenza di Falconara. Sotto sequestro erano finiti due panetti di hashish e 3.700 euro in contanti. Parte della droga era stata fiutata dai cani dell’unità cinofila dei carabinieri di Pesaro. Con il patteggiamento, marito e moglie sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura cautelare.

Il blitz

Per il blitz, i carabinieri avevano circoscritto l'area dove insiste l'abitazione dei coniugi e avevano aspettato che il 45enne uscisse dal portone. Alla vista dei militari in strada, l'uomo aveva iniziato ad urlare da sotto il balcone di casa per richiamare l'attenzione della moglie, aizzando il cane al suo seguito contro gli operanti. I carabinieri erano riusciti a fermare il 45enne, controllando poi ogni stanza. La perquisizione aveva portato al rinvenimento e al sequestro di un panetto di hashish del peso di 96 grammi, di un bilancino di precisione e di 3.700 euro in contanti, somma costituita da banconote di diverso taglio.

Parte del denaro rinvenuto in casa era stato riposto in una pochette occultata all'interno della federa del cuscino sistemato sopra il letto della camera da letto della coppia. Ulteriore denaro era stato trovato addosso all'uomo e in una tasca di un giubbino appeso ad un armadio. Scandagliando il perimetro del palazzo, i carabinieri avevano rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di 98 grammi circa, che era stato nascosto nell'area adibita ai sottostanti garage, all'interno di una canaletta di passaggio dei fili elettrici dell'ambiente adibito ai contatori elettrici in uso comune.