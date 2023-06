FALCONARA - Non sono bastati i provvedimenti e il Daspo urbano già comminato dagli agenti della polizia locale nei primi mesi del 2022. Anche questa volta, in via Nino Bixio in pieno centro a Falconara a poche decine di metri da piazza Mazzini, un giovane completamente ubriaco è stato protagonista di una lite violenta con il padre. Il figlio 28enne che aveva alzato il gomito si è scagliato contro il genitore, che ha 56 anni, sembra per motivi economici, e con lo ha colpito con alcuni pugni anche al volto.

APPROFONDIMENTI ANCONA Scrive una dedica d'amore sulla stele del Passetto: preso con la penna ancora in mano e denunciato

Fortunatamente il 56enne non ha subito traumi rilevanti ma la lite familiare non è passata inosservata. Tanto che alcuni cittadini che hanno assistito alla scena hanno telefonato ai carabinieri. I militari giunti sul posto si sono trovati di fronte il 28enne ubriaco che aveva colpito il padre, lo hanno ricondotto a più miti consigli e lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta.



Il precedente



Il giovane di origine siciliana come il genitore, ma residente a Falconara, aveva già subito un Daspo urbano il 19 febbraio 2022, quando in pieno centro storico, in piazza Mazzini, la pattuglia di agenti della polizia locale che presidiavano il centro città lo avevano individuato, completamente ubriaco. Il giovane si reggeva in piedi a stento, non era in grado di badare a se stesso e gli agenti della municipale, viste le sue condizioni, avevano deciso di riaccompagnarlo a casa. Oltre ad assistere il giovane ubriaco, dato il suo stato di estrema vulnerabilità, gli agenti avevano dovuto anche sanzionarlo, in base a quanto previsto dal regolamento di polizia urbana approvato nell’autunno 2020.



Il provvedimento



Nei confronti del giovane allora 25enne era scattato il Daspo urbano, che gli vietava di frequentare la zona del centro città per 48 ore. Il ragazzo aveva dovuto inoltre pagare una multa di 400 euro. Raimondo Baia, assessore alla polizia locale, tiene comunque a ribadire che Falconara è una città sicura. «E’ impossibile ipotizzare che la polizia locale possa essere presente in tutte le ore del giorno e della notte – dice Baia – anche se il controllo in ogni quartiere e nel centro urbano è attento e capillare».

Poi annuncia novità. «Stiamo pensando di estendere l’ordinanza contro l’abuso degli alcolici in centro anche alle vie limitrofe. Intanto gli agenti della polizia locale stanno riorganizzandosi per l’operazione spiagge sicure ed il controllo del litorale. Il pattugliamento c’è anche in questo periodo ma dal 23 giugno le pattuglie controlleranno l’arenile anche nelle ore notturne. Gli eccessi di chi non vuole sottostare alle regole continueranno a non essere più tollerati e saranno repressi secondo strumenti e norme di legge». Conclude Baia: «Si stanno installando i dispositivi del Targasystem, capaci di leggere le targhe dei veicoli in ingresso e in uscita in città e di verificarne in tempo reale la storia: se sono oggetto di furto, se sono assicurate, se sono state revisionate e, in generale, se sono in regola con gli adempimenti previsti per poter circolare».