Avaria sull'aereo diretto a Roma: rientro immediato al Sanzio, a bordo 15 passeggeri

FALCONARA - Avaria a bordo di un velivolo della compagnia Aeroitalia. Il mezzo era decollato nel tardo pomeriggio di dall’aeroporto di Falconara alle 19,42 diretto a Roma Fiumicino con l’atterraggio previsto alle 20,13. Si tratta di uno dei voli di continuità da poco inaugurati al Sanzio. Ma poco dopo la partenza i piloti hanno riscontrato un problema elettrico. Subito è partita la segnalazione alla torre di controllo. Immediatamente è scattata la procedura di emergenza.

A bordo dell’aereo erano presenti 15 passeggeri.

Al mezzo è stato concesso il rientro in pista al Raffaello Sanzio, procedura eseguita in totale sicurezza e senza alcun problema. Tanto che tra i passeggeri non è stata riscontrata nessuna particolare preoccupazione per quanto accaduto. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale i quali hanno inviato la comunicazione alla centrale di Ancona. Nonostante fossero tutti pronti ad inviare squadre in supporto, non ce n’è stato bisogno.

Alle 21 di ieri sera l’aereo era ancora fermo in pista. Come previsto in queste situazioni, seguiranno tutti i controlli del caso per verificare le ragioni per cui sia scattato l’allarme. Dall’aeroporto fanno sapere che si è trattato solo di un allarme e che tutto si è svolto in completa sicurezza senza dover ricorrere ad ulteriori particolari procedure. L’aereo sarà sottoposto a tutti i controlli per approfondire l’origine del problema tecnico.