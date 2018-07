Auto impazzita piomba nella pedonale: momenti di terrore in via Bixio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Panico sull’isola pedonale nel primo pomeriggio di ieri dove un’auto è piombata a velocità sostenuta. Come un proiettile dopo aver divelto alcune fioriere messe a protezione del via Bixio, all’incrocio con via XX Settembre, l’ha imboccata percorrendola fino a concludere la sua corsa contro i dissuasori pilomat nella parte opposta, all’intersezione con via Cairoli. Circa trecento metri tutti di corsa.Proprio su una di queste colonnine, che si abbassano quando i veicoli autorizzati possono entrare, la sua Audi A3 è rimasta incastrata. La prima ad intervenire è stata una ragazza che lavora in una pizzeria, aiutata dai clienti. Al volante un ex macellaio di Castelferretti di 60 anni, molto conosciuto in città. Ai soccorritori, che lo hanno estratto dall’auto, ha riferito di non sentirsi bene e di aver avuto un malore. Era cosciente ma poco lucido. È stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la polizia locale per i rilievi.