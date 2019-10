Falconara, tira varechina in faccia a un passante: arrestata la 51enne ricercata

FALCONARA - E' stata rintracciata a Foligno e arrestata la donna bulgara di 51 anni, in Italia senza fissa dimora, che una settimana fa aveva aggredito in piazza Garibaldi un conoscente, tirandogli in faccia della varechina e provocandogli ustioni di primo grado guaribili in 25 giorni. Già subito dopo l'aggressione la donna era stata rintracciata dai carabinieri di Falconara e denunciata per lesioni volontarie permanenti.

Falconara, tira varechina a un uomo. Gocce agli occhi, bloccata la donna

Un reato per il quale la Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip una misura cautelare in carcere eseguita ieri sera dai carabinieri, che hanno rintracciato la bulgara in treno a Foligno. Ai militari che le notificavano l'ordinanza d'arresto, prima di essere tradotta nel carcere di Perugia, la clochard ha rivolto un ringraziamento. «Almeno per qualche giorno - ha detto - mangerò e dormirò al caldo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA