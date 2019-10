Tira varechina a un uomo, choc in piazza. La donna bloccata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Una furibonda lite è scoppiata nella tarda serata di ieri in piazza Garibaldi. Protagonisti un uomo e una donna. Al culmine dell’emotività, per motivi che non sono stati ancora chiariti, la donna avrebbe spruzzato della varechina verso l’uomo, tentando di colpirlo al volto. Per fortuna lui si è allontanato e il liquido lo ha raggiunto solo in minima parte. Però alcune gocce lo hanno colpito agli occhi. I carabinieri hanno bloccato la donna, era completamente fuori di sé. Aveva ancora in mano la bottiglietta di varechina, che è stata sequestrata.