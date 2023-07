ANCONA Una rapinatrice seriale anconetana è stata rintracciata in uno degli appartamenti dove saltuariamente alloggiano le lucciole molisane. E stavolta non è riuscita a fuggire e a confondersi tra la gente. La 25enne (M.A. le sue iniziali) era ricercata in tutta Italia e doveva scontare una condanna a tre anni di reclusione per una rapina aggravata commessa a Gatteo Mare (Forlì-Cesena) nel 2018.

Le accuse

Insieme al fidanzato aveva rubato denaro e oggetti di valore in una chiesa, salvo poi essere scoperta: per guadagnarsi la fuga aveva aggredito e picchiato il parroco, procurandogli lesioni per 8 giorni di prognosi. E se il compagno era stato rintracciato e fermato poco dopo, lei - che nella circostanza pare avesse un bambino con sé - era riuscita a confondersi tra i turisti e a far perdere le sue tracce. Abile, pendolare e soprattutto incline a cambiare domicilio così come a diversificare i reati, la 25enne passava con disinvoltura dai borseggi sugli autobus ai furti nei negozi di varie località dell’Emilia Romagna, fino alle truffe. In diverse circostanze nel tempo era stata fermata e arrestata per furto, detenzione di sostanze stupefacenti (oltre 100 grammi di hashish), appropriazione indebita e truffa. Era sempre riuscita a far perdere le sue tracce, rendendosi invisibile. Negli ultimi tempi la giovane anconetana aveva trovato ospitalità in un appartamento sul viale principale di Bojano (Campobasso) dove solitamente alloggiano le prostitute della zona. Non è chiaro come sia arrivata in Molise o quali fossero i suoi collegamenti (o interessi) a Bojano, tuttavia i carabinieri, sebbene non conoscessero il volto della ricercata, durante uno dei controlli negli appartamenti da tempo individuati come ritrovo di pregiudicati e non residenti, è stata rintracciata la giovane, che a seguito dell’arresto è stata rinchiusa nel carcere di Benevento. Il comandante della Compagnia carabinieri di Bojano evidenzia l’operato dei sui militari e si dice sempre più convinto dell’efficacia della prevenzione a supporto di attività investigative.