Greta Thunberg arrestata a Londra durante la manifestazione ambientalista: altri 4 fermati

Greta Thunberg arrestata a Londra durante una protesta ambientalista contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali come TotalEnergies e Shell. A riportare la notizia è l’agenzia Reuters.

Alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato gli ingressi dell'albergo di lusso vicino ad Hyde Park e gli agenti di Scotland Yard sono intervenuti compiendo cinque arresti. Parlando coi giornalisti a margine della protesta, la giovane attivista svedese ha attaccato l'incontro «a porte chiuse» e gli accordi siglati tra i rappresentanti politici e i «lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili».

La manifestazione è stata organizzata dalla ong ecologista Fossil Free London che in un comunicato ha puntato il dito contro i profitti record registrati lo scorso anno dalle aziende dell'oil & gas «reinvestiti direttamente nell'espansione dei combustibili fossili, e non nell'energia verde» come era stato promesso.