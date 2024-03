Coinvolto in un incidente a Falconara, aveva il tasso di alcol superiore tre volte al limite massimo consentito

FALCONARA - Nella giornata di ieri attorno alle 17:30 due pattuglie della polizia locale sono intervenute per un incidente che ha coinvolto un Fiat Doblò e una Fiat Punto. Lo scontro è avvenuto in via Flaminia all'incrocio con via Trieste. Un 75 enne, alla guida dell'utilitaria, viaggiava in direzione nord e ha svoltato per immettersi in via Trieste. Dal senso di marcia opposto stava sopraggiungendo un 35enne a bordo del furgone.

Lo scontro ha comportato forti rallentamenti della circolazione: gli agenti hanno disciplinato la viabilità a senso unico alternato. Dai successivi accertamenti è emerso che uno dei conducenti si era messo alla guida con un tasso di alcol nel sangue tre volte sopra il limite. L'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.



Sempre ieri gli agenti di polizia locale hanno sorpreso un uomo che si era messo alla guida nonostante gli fosse stata ritirata la patente. Essendo recidivo è stato denunciato.